Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рассматривает законопроект о совершенствовании пенсионной системы.
На заседании выступил министр труда Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию. По словам же представителя Федерации независимых профсоюзов России, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем.
В конце заседания Топилин рассказал, сколько пенсионеров может быть в России, если принять пенсионную реформу и если от нее отказаться.
"Если ничего не делать, то пенсионеров к 2024 году может насчитываться 42,1 млн человек. В результате изменений речь будет идти о 37,5 млн страховых пенсионеров", — спрогнозировал уменьшение числа пенсионеров Топилин, сообщает "Газета.Ru".
При этом он пообещал, что Минтруд готов рассмотреть предложения по реформированию системы назначения досрочных пенсий.
Ранее глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что каждый третий пенсионер в России — это получатель досрочной пенсии.
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