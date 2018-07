Трамп заявил, что его встреча с Путиным была лучше саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что у него состоялись прекрасные переговоры на саммите НАТО, но его встреча с президентом России Владимиром Путиным была лучше, сообщает RT.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way — the Fake News is going Crazy!