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Дом с зимним садом продают на границе реликтового бора в Барнауле за 19 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 398 квадратных метров расположено на улице Мамонтова

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 398 квадратных метров продают в экологически чистом районе Барнаула за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

По словам автора объявления, дом прилегает к реликтовому сосновому бору и расположен в тихом тупиковом месте улицы Мамонтова.

"Дом имеет три жилых этажа, три санузла, зимний сад, гардеробные, тренажерный зал и игровую комнату для детей. Гараж пристроен непосредственно к дому, что очень удобно (особенно зимой). Участок в 10 соток полностью благоустроен и ухожен", — добавляет продавец.

На участке стоит просторная баня из сибирского кедра, где можно собираться большой компанией друзей или родственников.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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