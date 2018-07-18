Фото: avito.ru
Коттедж площадью 398 квадратных метров продают в экологически чистом районе Барнаула за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
По словам автора объявления, дом прилегает к реликтовому сосновому бору и расположен в тихом тупиковом месте улицы Мамонтова.
"Дом имеет три жилых этажа, три санузла, зимний сад, гардеробные, тренажерный зал и игровую комнату для детей. Гараж пристроен непосредственно к дому, что очень удобно (особенно зимой). Участок в 10 соток полностью благоустроен и ухожен", — добавляет продавец.
На участке стоит просторная баня из сибирского кедра, где можно собираться большой компанией друзей или родственников.
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