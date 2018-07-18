Среда, 18 Июль, 01:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,44
€ 73,24
448928
17°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Физики из России создали "холодильник" для немецкого ускорителя антиматерии

, ИА "Амител"
В этом ускорителе будут сталкиваться очень узкие, но при этом плотные пучки тяжелых ионов и антипротонов

Фото: Александр Маруков/ria.ru

Специалисты из Института ядерной физики СО РАН собрали прототип особой системы охлаждения для ускорителя антиматерии HESR, который будет построен в Дармштадте для изучения секретов экзотических ядер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

"Если кулер для HESR будет построен — это будет абсолютный рекорд среди установок такого класса. Пока мы сделали только прототип, одну секцию на 600 киловольт. Для системы охлаждения на 10 МэВ потребуется 15 таких секций, которые будут установлены друг на друга. На старых принципах такую установку сделать невозможно", — рассказывает академик, ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН Василий Пархомчук.

Кольцо ускорителя HESR будет построено в ближайшие 10-15 лет на площадке Центра по изучению ионов и антипротонов (FAIR), сооружение которого началось в 2010 году на территории немецкого Дармштадта. На его создание будет потрачено свыше 1,6 миллиарда евро, а также усилия примерно трех тысяч ученых, в том числе и российских инженеров и физиков.

В этом ускорителе будут сталкиваться очень узкие, но при этом плотные пучки тяжелых ионов и антипротонов, чья взаимная аннигиляция поможет физикам заглянуть внутрь ядер сверхтяжелых атомов, изучить их структуру и понять, что удерживает их от распада.

Одной из самых важных частей этого ускорителя, как отмечает Пархомчук, станет так называемый "холодильник" — особая установка, которая будет "сжимать" пучки ионов, охлаждая их до более низких температур. Сжатие пучков ускорит накопление частиц в кольце HESR и позволит ученым получать более четкую картинку при изучении тайн микромира.

Подобное охлаждение осуществляется не путем снижения температуры в ускорителе, а при помощи специального устройства, вырабатывающего узкие пучки электронов, движущихся с той же скоростью, что и разгоняемая материя. Они "врезаются" в облако ионов и сталкиваются с ними, что приводит к тому, что электроны разгоняются еще сильнее, а самые быстрые ионы тормозятся.

В результате этого возникает очень однородный и узкий пучок частиц, с которым гораздо проще работать, чем с хаотичным "облаком" из ионов или частиц антиматерии, которое возникает при их разгоне в других частях ускорителя и расширяется на весь его "тоннель".

Для повышения качества работы подобного "холодильника" и понижения уровня помех российские физики построили его на базе полностью "беспроводных" компонентов. Электроэнергия, необходимая для работы его магнитов, вырабатывается при помощи особой газовой турбины, в которую непрерывно закачивается инертный газ, а его работой физики будут управлять при помощи радиосигналов.

Если все тесты прототипа в России завершатся удачно, то в Германии первую секцию "холодильника" установят в огромную бочку, наполненную специальным газом. Когда HESR построят, он будет содержать в себе 15 подобных модулей. Высота полной версии кулера будет составлять около 12 метров, а его диаметр — 4 метра.

Помимо системы охлаждения, ИЯФ СО РАН разрабатывает и изготавливает для FAIR специальные фокусирующие магниты и высокочастотные системы, а российские ученые будут участвовать в ведении экспериментов на этом коллайдере.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
01:23
Финалистку мирового конкурса красоты убили на Урале при продаже машины 0
00:21
Физики из России создали "холодильник" для немецкого ускорителя антиматерии 0
23:49
Порошенко пообещал "помешать" России досматривать суда в Керченском проливе 0
23:29
Путин упразднил упоминавшееся в "деле Скрипалей" ЗАТО Шиханы 0
23:03
Трамп заявил, что его встреча с Путиным была лучше саммита НАТО 0
22:48
"АвтоВАЗ" представил новое поколение Lada Granta 0
22:14
Порошенко пояснил отсутствие темы Украины на встрече Путина и Трампа 1
22:01
Повышение пенсионного возраста рекомендовано принять Госдуме в I чтении 0
21:31
Топилин бьет тревогу: "Если ничего не делать, то пенсионеров будет 42 млн" 7
21:27
Медведев выделил регионам 36 млрд рублей на помощь после повышения МРОТ 2
21:13
Топилин: "Сейчас самое правильное время, чтобы повысить пенсионный возраст" 1
20:44
Профсоюзы объяснили свою отрицательную оценку пенсионной реформы 0
20:24
Депутат Морозов: россиянам важно сохранить право на досрочную пенсию 1
20:03
Россиянам для более раннего выхода на пенсию придется трудиться с 18 лет 0
19:31
Топилин, говоря о пенсиях, посетовал на плохую рождаемость в России 1
19:19
Топилин: к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов 3
19:08
Коротко о главном: "шпионка" Бутина, цены на проезд и культурные страсти
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 июля
18:49
ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро 1
18:24
Медведев назвал важной дискуссию о пенсионной реформе 2
18:13
Взрыв прогремел на севере Санкт-Петербурга 0
17:54
Уезжавших с ЧМ полицейских утрамбовали в один поезд: "Как с животными" 7
17:36
Чем президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович очаровала фанатов ЧМ 3
17:27
Более 90 человек в Туве отравились шаурмой, возбуждено уголовное дело 0
17:16
Украинский телеканал "Эспрессо" назвал Путина президентом Украины 0
17:03
СМИ: задержан экс-глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов 0
16:54
Трех бийских бизнесменов судят за махинации с опасными отходами 0
16:38
СК: сотрудник колонии в Рубцовске вымогал взятки у заключенных 3
16:26
Жителя Барнаула судят за насилие над детьми в лифтах жилых домов 8
16:14
МВД предложило новые правила сопровождения кортежей 0
16:02
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал пенсионную реформу 5
15:43
Правительство предложило ввести платеж для покупок в интернет-магазинах 4
15:32
Женщина пострадала в результате ДТП на улице Попова в Барнауле 0
15:23
"Это катастрофа": работники культуры пожаловались Томенко на жизнь и работу 23
15:14
Путин заявил Fox News, что не изменился после первого избрания президентом 6
15:02
Правительство России погрузилось в Десятилетие детства 0
14:47
Здание школы сгорело в алтайском селе Листвянка 3
14:33
Россиянам раскрыли ежемесячную выгоду от нового пенсионного возраста 26
14:27
Клип о главном российском символе появился в Сети 1
14:24
Манжерокское озеро откроют для посещения в Горном Алтае 21 июля 0
14:12
Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США 10
14:04
Минздрав: привычный возраст выхода на пенсию – угроза для россиян 24
13:51
Барнаульцев просят опознать упавший в реку автомобиль 9
13:40
Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги 3
13:33
Перевозчиков накажут за нарушение режима труда и отдыха водителей 0
13:21
Иностранец тщетно пытался подкупить за 500 долларов алтайского таможенника 1
13:12
Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля 3
13:01
Центробанк обвинил кур в росте цен на продовольствие в России 13
12:49
Ученые провели цепочку от потепления до кондиционеров и роста смертности 1
12:37
Столкновение экскаватора с мостом в Барнауле обернулось огромными пробками 0
12:30
"Жареный карась" клюнул тысячи отдыхающих на Завьяловских озерах 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.