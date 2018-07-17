Путин упразднил упоминавшееся в "деле Скрипалей" ЗАТО Шиханы

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Шиханы. По данным The Times, именно здесь был разработан яд "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Документ, размещенный на официальном интернет-портале правовых актов, предусматривает роспуск ЗАТО с 1 января 2019 года.
Своим указом Путин объявил утратившим силу указ Бориса Ельцина о преобразовании города Шиханы в Саратовской области в ЗАТО. Согласно указу 1997 года, ЗАТО было создано на двух земельных участках общей площадью 984,2 га "с границами по внутреннему периметру территории войсковой части 61469". При этом в ЗАТО был сохранен "особый режим безопасного функционирования", в соответствии с которым были введены ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, а также на полеты летательных аппаратов и т.д.
В июне 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, отменившее введение в ЗАТО Шиханы "особого режима безопасного функционирования".
Новым указом правительству России поручено совместно с администрацией Саратовской области провести "необходимые организационные мероприятия" и выделить на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Шиханы межбюджетных трансфертов 33,2 млн руб. в 2019 году и 30,585 млн руб. в 2020 году.
В начале апреля 2018 года британская газета The Times сообщила, что именно в Шиханах, где еще в советские времена располагался Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС), филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), был разработан нервно-паралитический яд "Новичок", с помощью которого, по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Вскоре после этого мэр ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов поблагодарил британские СМИ за рекламу: "Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций".
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