Президент Украины Петр Порошенко пообещал бороться с "незаконным", по его мнению, досмотром российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Порошенко в программе "Свобода слова".
По словам президента Украины, он уже отдал соответствующие приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.
"Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря", — заявил Порошенко, добавив, что Киев будет бороться с "провокациями".
"Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит", — заявил Порошенко.
При этом, по словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Россия не задерживает украинские суда, а всего лишь проводит рядовые досмотры. Он добавил, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования двух государств. Поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него корабли, пояснил Слободян.
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