Отрицательный отзыв на пенсионную реформу не прислал ни один регион

Глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, выступая 17 июля на заседании комитета, рассказал о количестве регионов, которые прислали положительный отзыв на повышение пенсионного возраста, сообщает "Газета.Ru".
Нилов отметил, что 78 регионов направили в комитет документы, в которых "представлена позиция либо только законодательных собраний, либо только губернаторов, либо и тех, и других".
Консолидированное мнение, то есть позицию и заксобрания, и главы региона, представили 60 субъектов РФ.
"Ни одного отрицательного заключения не поступило на законопроект", — подчеркнул Нилов.
Также сообщается, что Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал концепцию правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы. Ко второму чтению в комитете предложили учесть ряд предложений, в том числе введение повышающего коэффициента для пенсий дальневосточников.
Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании также поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. В своем заключении комитет отметил, что потребуются меры, направленные на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и повышение уровня их материального обеспечения. Кроме того, комитет указал на необходимость повышения доступности социальных и медицинских услуг и развитие системы соцобслуживания для граждан старше 80 лет.
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