Чемпионат мира по футболу в России только закончился, а с построенными стадионами уже начались проблемы. В Нижнем Новгороде размыло дорожную инфраструктуру вокруг арены, а в Волгограде к проблемам снаружи, о которых сообщалось ранее, добавились еще и проблемы внутри, пишет "Газета.Ru".
На этой неделе уже успел прославиться стадион "Волгоград Арена", один из насыпных склонов которого буквально смыло дождевой водой вместе с проходящей по нему дорогой. Случилось это за несколько часов до официальной церемонии закрытия мундиаля. Однако оказалось, что проблема гораздо серьезнее.
Помимо склона и дороги на "Волгоград Арене" после дождя разрушились ливневые трубы, а также были затоплены и частично разрушены внутренние помещения.
На видео работники стадиона, наблюдая за водопадами внутри дорогостоящего сооружения, не могут сдержать от восхищения нецензурные выражения. Правда, официальные лица происходящее на видео категорически опровергают, рассказывая, что на арене порядок и ничего критичного вовсе не произошло. К слову, официально на постройку стадиона было потрачено 16,3 млрд рублей.
Оказалось, что стадион в Волгограде не уникален. На арене "Нижний Новгород", на котором были сыграны шесть матчей чемпионата мира, также к большим проблемам привел ливень.
Имеющаяся инфраструктура прилегающих к стадиону дорог, обустроенных в рамках подготовки к ЧМ-2018, не справилась со стихией, и дело закончилось большими разрушениями.
Потоки воды не только размыли почву около дорог, нанеся существенные повреждения автомобильному полотну, но и разрушили часть пешеходной зоны, выложенной брусчаткой.
Ситуацию прокомментировал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, сообщает "НТА-Поволжье".
"Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области. Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий", — рассказал Панов.
"Были допущены ошибки — бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной, будет исправлено самим подрядчиком", — добавил мэр.
Более сложные задачи, как отметил мэр, будут реализованы комплексно: "В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены".
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