Госдума одобрила в первом чтении закон, вводящий штрафы за "злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия", пишет РБК.
Об этом следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности.
О том, что депутаты от фракции "Единой России" внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, стало известно в мае.
Поправки предлагают введение штрафов за "подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения" и неуведомление властей об отмене мероприятий или несоблюдение сроков отмены.
Организатор мероприятия должен будет уведомить об отказе от его проведения не позднее чем за один день.
Физических лиц могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.
Депутаты пояснили свою инициативу тем, что, по их данным, участились случаи фиктивных мероприятий, на обеспечение которых приходится тратить бюджетные деньги. Отмечается, что городские власти обязаны обеспечивать порядок в месте проведения этих митингов в течение 11 часов.
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