Финалистку мирового конкурса красоты убили на Урале при продаже машины

В Кизильском районе Челябинской области 17 июля была найдена убитой 29-летняя Ксения Мецгер, которая представляла Челябинск в финале международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia, сообщают "Вести".
Три года назад Ксения вышла замуж, через два года уехала в США. Родители остались в Челябинской области, однако она их регулярно навещала.
В свой последний визит в Магнитогорск она поехала показать потенциальному покупателю машину "Шкода Октавия" и пропала. Через сутки ее нашли мертвой. Женщину ударили по голове и спрятали тело в лесополосе.
В региональном СК РФ сообщают, что подозреваемый уже задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения в убийстве.
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