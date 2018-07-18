США пригрозили России новыми санкциями

Спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан во вторник, 17 июля, заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Reuters.
"Россия — это угроза, она не разделяет наших интересов и ценностей", — отметил Райан.
Он добавил, что если комитет по международным делам, или финансовый комитет и комитет сената по банковским вопросам считают, что есть другие ограничительные меры, которые Вашингтон еще не ввел против России, то он "будет более чем рад их рассмотреть".
Райан также пообещал, что в этот раз Москве не удастся избежать наказания за вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
"Давайте будем предельно конкретны: Россия вмешалась в наши выборы", — заявил Спикер нижней палаты конгресса США.
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