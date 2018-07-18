Подросток из Кемеровской области утонул в озере на Алтае

14-летний подросток утонул при купании в озере Кривое в Завьяловском районе, куда он приехал на отдых вместе со своей с семьей из Кемеровской области, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в понедельник 16 июля. Отмечается, что в момент трагического случая мальчик находился в воде один.
"Увидев отсутствие сына, родители незамедлительно начали поисковые мероприятия, впоследствии обнаружив ребенка в воде на расстоянии около 15 метров от берега. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика", — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ведомство напоминает родителям не оставлять своих детей одних без присмотра на водных объектах, наблюдать за их самочувствием на отдыхе, в случае отсутствия у ребенка навыков плавания обеспечивать его поддерживающими на воде средствами.
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