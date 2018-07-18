Фото: facebook.com
Скончался актер театра и кино, заслуженный артист РФ Владислав Жуковский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Красноярского драмтеатра имени А.С. Пушкина.
Уточняется, что 74-летнего артиста не стало 17 июля. Его смерти предшествовала продолжительная болезнь. Точная причина кончины неизвестна.
Свои соболезнования в связи со смертью актера в Facebook выразил экс-мэр Красноярска Петр Пимашков.
Жуковский начал играть в театре драмы имени Пушкина с 1978 года. С того же года он занимался педагогической деятельностью: преподавал на театральном факультете Красноярского государственного института искусств, был профессором Красноярской государственной академии музыки и театра.
В кино актер дебютировал в роли разбойника в фильме "Морозко". Кроме этого, он запомнился ролями в ленте Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" и сериале "Улицы разбитых фонарей".
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