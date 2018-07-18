Фото: auto.vesti-ukr.com
Заторы в четыре балла ожидают жителей Барнаула утром в среду, 18 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загружено движение на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом, на пересечении улицы Малахова с улицей Советской Армии, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 5 километров в час.
Также пробки наблюдаются на улице Просторной в районе пересечения с Павловским трактом, на отрезках улиц Власихинская, Молодежная и 42-й Краснознаменной Бригады.
Также на карте присутствуют отметки "Перекрытие движения". Они находятся на пересечении улиц Антона Петрова — Северо-Западная, на Балтийской и Максима Горького.
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