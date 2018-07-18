Фото: theins.ru
Сотрудница российской военной разведки (ГРУ) якобы могла входить в состав группы из шести человек, которые были причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Британии. Об этом говорится в статье Daily Mail, пишет ТАСС.
"Целесообразно предположить, что женщина-офицер могла быть частью группы, исполнив ключевую роль", — цитирует агентство слова источника издания в разведывательной сфере.
Британские подданные Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позже возглавляющий расследование Скотленд-Ярд предположил, что они подверглись воздействию "Новичка" — того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, в марте отравили экс-полковника ГРУ и его дочь. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице, а Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.
Daily Mail приводит слова брата Чарльза Роули Мэтью, утверждающего, что пара нашла в парке в Солсбери флакон из-под духов, в котором могло находиться нервно-паралитическое вещество. "Все, что я знаю, о чем мне рассказал Чарльз, что был флакон из-под духов или лосьона после бритья, и они подобрали его в парке и распылили содержимое на себя", — добавил мужчина.
Таким образом, пишет издание, находка наводит на версию, что женщина могла входить в состав группы, которая осуществила покушение на Скрипалей.
Британская сторона считает, что Скрипали 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Соединенного королевства выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. В Москве все спекуляции на этот счет отвергают.
Комментарии
Из Барнаула?
А англичане из всех найденных на улице флаконов содержимое выливают на себя?
А англичане из всех найденных на улице флаконов содержимое выливают на себя?
Само собой. А как еще можно узнать, что находится во флакончике найденном на помойке?
Тупость обвиняющих РФ в отравлениях не знает границ. Не смотря на то, где бы они не находились. В Англии или у нас.
Господа либерасты, а вот этих людей, как сочинителей, так и потребителей сей лабуды, вы преподносите нам как идеальное общество с идеальным устройством и законами, к которому мы должны стремиться? Да у нас последние алкаши умнее.
18.07.2018 09:39
- гость -
Это замечательный показатель умственного развития местной либерастни.