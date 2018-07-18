Фото: vk.com/barneos22
Здание школы в алтайском селе Листвянка, где накануне случился сильный пожар, уничтожено полностью — в Сети появились снимки с места ЧП.
Фотографии опубликованы в сообществе Barnaul 22. На кадрах видно, что после случившегося восстанавливать просто нечего.
Напомним, что школа в Листвянке представляла собой одноэтажное деревянное здание.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко дал поручение главе регионального министерства образования и науки Александру Жидких взять ситуацию после пожара в школе на особый контроль и организовать процесс обучения детей.
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