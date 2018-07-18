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Россия сократила вложения в ценные бумаги правительства США и больше не входит в топ-30 стран по объему данных инвестиций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз минфина США.
Ведомство пишет, что в мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов до 14,9 миллиарда долларов.
В апреле объем вложений был сокращен до 48,7 миллиарда, а в марте данная сумма составляла 96,1 миллиарда долларов. В данный момент на 30-м месте в списке расположилась Республика Чили, чей объем вложений в мае составил 30,2 миллиарда долларов.
Иностранные государства владели в мае текущего года американскими ценными бумагами на общую сумму 6,213 триллиона долларов, тогда как в апреле цифра была равна 6,169 триллиона долларов.
Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Казначейские обязательства страны считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
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