Фото: gospress.ru
Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт нижней палаты парламента.
Законопроект об изменении действующего пенсионного законодательства был внесен в Госдуму 16 июня. Кроме профильного комитета документ поддержали комитеты по охране здоровья и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
В проекте заключения к инициативе профильный комитет отметил, что кабмин должен разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также по недопущению роста безработицы среди молодежи. В частности, депутаты предлагают обеспечить выплату пособий по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
В ходе заседания глава комитета Ярослав Нилов высказал замечания к законопроекту, отметив, что предложенный механизм перехода на новую систему является, как он считает, слишком жестким. Он добавил, что из российских регионов, где власти рассмотрели документ, отрицательных отзывов не поступало.
Глава Минтруда Максим Топилин напомнил, что ключевая цель законопроекта — повышение пенсий до уровня выше инфляции. Он добавил, что задачей кабмина является увеличение размера пенсий к 2024 году до 20 тысяч рублей. "Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", — сказал он, отметив, что сейчас это соотношение равно 165%.
Отмечается, что Дума рассмотрит законопроект в первом чтении в четверг, 19 июля.
Напомним, кабмин предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. Сейчас эти цифры равны 60 и 55 годам соответственно.
Комментарии
Ох и вкуснючий корм в Нашей кормушке!
Что такое гласность? -это когда орут что против, а голосуют "за"
«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег — депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы»
(c) cекретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак
Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — эти 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в обзоре от фонда «Петербургская политика» (копия есть у РБК).
Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.
Куда катимся ? Все глубже и глубже ... .
рабочие места где упыри? Для тех кому за 45???!!!
Я бы был согласен на эту реформу если бы работу можно было найти на следующий день с зарплатой на которую жить можно а не выбирать жкх оплатить, поесть или одежды купить немного, не говоря уже о том, что чем старше 50 тем больше тебе таблеток навыписывают, а да ещё к врачу сходить, неговоря уже о кино-театр или сьездить куда.
рабочие места где упыри? Для тех кому за 45???!!!
"Всех нас ждут не самые простые времена, и именно сейчас нам нужно воспользоваться нашим очень серьезным преимуществом. Оно заключается в том, что у нас очень низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработицы, поэтому нужно уйти от политики сохранения занятости населения любой ценой... Кому-то - это может быть довольно значительная часть населения - придется менять не только место работы, но и профессию, и место жительства".(c)
Народ против !!! В правительстве сидят не народные избранники а антинародные избранники. Все делают по указки, нет разногласий в принятии решений действуют единым фронтом. Почему мы должны терпеть лживую пропаганду в отставку правительство-гд-президента нет надобности в этих персонажей. Вопрос необходимо ставить ребром.
Не смотря на происходящее, большинство избирателей проголосуют за Единую Россию.
Кому-то - это может быть довольно значительная часть населения - придется менять не только место работы, но и профессию, и место жительства".(c)
Эмиграция или кладбище???
Те, кто понял, уже распродают своё элитное жильё, амик рассказывает.
писал,писал ... и заблокировали сообщение. Тогда кратко, АНТИНАРОДНЫЕ избранники они, плохие дядьки и тетьки.
А почему наши местные депутаты поддержали пенсионную реформу? Или у нас самый богатый край? 12 регионов не поддержали, это Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская автономная область воздержались от публичной поддержки пенсионной реформы в России.
РЕбяты - мы сами эту братву во главе с вождем избираем, поэтому они вправе нас иметь так как захотят - они захотели ударить по самым слабым - пенсионерам, а мы в едином порыве это поддержим....
А почему наши местные депутаты поддержали пенсионную реформу?
потому что нашим политическим депутаткам если сверху скажут наколоть на левой ягодице герб едра, а на правой профиль недимона, то они в очередь в тату салон встанут.
- они захотели ударить по самым слабым - пенсионерам, а мы в едином порыве это поддержим....
я поддержу, потому как эти же пенсы и предпенсы 50+ регулярно нас продавали на каждых выборах. пусть теперь уплетают за обе щёчки Слава Путину! ЕР слава!