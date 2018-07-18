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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам спецслужб страны о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США, что расходится с его словами на совместной конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет РИА Новости.
"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора [с Россией]", — сказал глава Белого дома журналистам, подчеркнув, что он доверяет своим спецслужбам.
Ранее на пресс-конференции с Путиным Трамп заявил, что в скандале с якобы "российским вмешательством" в выборы "виноваты обе стороны", за что президента раскритиковали на родине. Республиканец уточнил, что не видит доказательств "российского вмешательства" в выборы в США, которое Кремль также опровергает.
При этом президент Америки заявил журналистам, что на самом деле имел в виду, что допускает возможность вмешательства Москвы в выборы. "То есть прямо противоположное тому, что он сказал в действительности", — пишет агентство.
Противоречивость высказываний главы США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что американский лидер не впервые меняет риторику.
"Трамп не впервые частично меняет риторику по возвращении в США: так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США", — цитирует агентство слова Пушкова, опубликованные в его Twitter-аккаунте.
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