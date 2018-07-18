Фото: youtube.com
Мужчина, зажатый в дверях маршрутного автобуса, проехал в таком положении несколько десятков метров в Барнауле, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.
Инцидент произошел накануне вечером около 20 часов в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.
Отмечается, что водитель маршрутки не захотел пускать в автобус нетрезвого мужчину. При этом, как уточняется, водитель некоторое время не выпускал из автобуса других пассажиров.
Когда двери все же открылись и люди вышли, подвыпивший пассажир сумел вскочить в автобус, но оказался зажатым в дверях. В таком положении он проехал около 50 метров.
Комментарии
Они начинают показывать, как будут возить всех пассажиров, если не будут подняты цены на билеты.
два вопроса
1 - почему высадка пассажиров вне остановочной площадки?
2 - снимал голубь?
Еще один аргумент в пользу "повышения стоимости проезда"!
Угу, я вчера стала заходить в маршрутку следом за женщиной (та зайти успела), и тут водитель стал двери закрывать (а я уже одной ногой на ступеньке). Как-то отскочила, после чего этот олень опомнился. Не глядя, видимо, двери закрывал.
ага-выпимши в автобус нельзя ,а покалечить протащив по дороге так норм )))
Поезд Москва-Баку.
Мужику прищимило башку.
Тронулся поезд, мужик побежал.
Долго я взглядом его проважал.
Во город, если шпиенка, так сразу на прызидента ша метит, а если газелист - то не замай!)
может протрезвел маленько пассажир)
пусть пьянь пешком ходит или на такси ездит, почему другие люди должны нюхать его перегар?
и эти просят поднятия платы за проезд? гнать их всех надо
это со слов горе/водилы пьяный пассажир был... его самого проверить не мешает