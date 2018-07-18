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Водитель маршрутки в Барнауле зажал в дверях мужчину и тащил его по дороге

, ИА "Амител"
По предварительным данным, шофер не хотел пускать в салон нетрезвого пассажира

Фото: youtube.com

Мужчина, зажатый в дверях маршрутного автобуса, проехал в таком положении несколько десятков метров в Барнауле, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне вечером около 20 часов в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.

Отмечается, что водитель маршрутки не захотел пускать в автобус нетрезвого мужчину. При этом, как уточняется, водитель некоторое время не выпускал из автобуса других пассажиров.

Когда двери все же открылись и люди вышли, подвыпивший пассажир сумел вскочить в автобус, но оказался зажатым в дверях. В таком положении он проехал около 50 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.07.2018 10:01
- гость -

Они начинают показывать, как будут возить всех пассажиров, если не будут подняты цены на билеты.

0  0
18.07.2018 10:06
- гость -

два вопроса

1 - почему высадка пассажиров вне остановочной площадки?
2 - снимал голубь?

0  0
18.07.2018 10:11
Гость

Еще один аргумент в пользу "повышения стоимости проезда"!

0  0
18.07.2018 10:39
- гость -

Угу, я вчера стала заходить в маршрутку следом за женщиной (та зайти успела), и тут водитель стал двери закрывать (а я уже одной ногой на ступеньке). Как-то отскочила, после чего этот олень опомнился. Не глядя, видимо, двери закрывал.

0  0
18.07.2018 10:59
вера

ага-выпимши в автобус нельзя ,а покалечить протащив по дороге так норм )))

0  0
18.07.2018 11:00
- гость -

Поезд Москва-Баку.
Мужику прищимило башку.
Тронулся поезд, мужик побежал.
Долго я взглядом его проважал.

0  0
18.07.2018 11:04
McSmall

Во город, если шпиенка, так сразу на прызидента ша метит, а если газелист - то не замай!)

0  0
18.07.2018 11:06
Гость

может протрезвел маленько пассажир)

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18.07.2018 11:18
- гость -

пусть пьянь пешком ходит или на такси ездит, почему другие люди должны нюхать его перегар?

0  0
18.07.2018 11:32
- гость -

и эти просят поднятия платы за проезд? гнать их всех надо

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18.07.2018 11:37
- гость -

это со слов горе/водилы пьяный пассажир был... его самого проверить не мешает

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