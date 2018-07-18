Фото: mediad.publicbroadcasting.net
Минюст США расширил обвинения против уроженки Барнаула Марии Бутиной по делу о шпионаже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы суда.
Уточняется, что к статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась "работа иностранным агентом без регистрации". Это увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.
Проживающую в Вашингтоне Бутину задержали 15 июля.
Согласно обвинительному заключению, с 2015 и как минимум до февраля 2017 года Бутина работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в Центральном Банке России" и находится под санкциями. В министерстве отметили, что россиянка собиралась "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США" в целях продвижения интересов РФ.
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколла отверг все обвинения в ее адрес. Защитник отмечает, что девушка добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената Соединенных Штатов и предоставила комитету "тысячи" документов.
Российское посольство в Америке потребовало консульского доступа к Бутиной, но его все еще не предоставили.
Ранее СМИ Штатов предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что девушка ранее работала с Александром Торшиным, когда тот был членом Совфеда. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергли наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.
Комментарии
Да уж, Наббибулина где училась?
"В 2007-м она стала выпускницей Йельского университета. Помимо этого прошла программу обучения лидерству в Соединенных Штатах Америки — International Visitor Leadership Program."
Шукшин, Титов, теперь Бутина. Алтайский край известен по всему миру!