Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают о проседающем асфальте на трамвайной остановке в центре города.
Фото, на котором запечатлена большая яма, опубликовано в сообществе Barnaul 22. "Трамвайная остановка на Новом рынке", — уточняет локацию провала автор заметки.
В этой связи горожан просят быть осторожнее.
Комментарии
Тут страна уходит под....а они про остановку
Что, опять?
Хвала и Почёт "Руководителям испытаний труб водоснабжения города Барнаула" - теперь г. Барнаул будет проваливаться каждую неделю в разных местах!
Последние три года Барнаул стремительно уходит в провал. Хм.... может, это действительно связано с качеством асфальта и с тем, что грунт Барнаула не рассчитан на массовую застройку высотками?
О ужасссс!!!!!
Вот это новость так новость!
Срочно вызывать МЧС!