Фото: recyclemag.ru
Граффити с изображением тренера российской сборной Станислава Черчесова, а также футболистов Артема Дзюбы и Игоря Акинфеева появится в центре Москвы рядом с Красной площадью. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПАО "МОЭСК".
Уточняется, что рисунок появится на поверхности трансформаторной подстанции ПАО "МОЭСК". Художник уже завершает нанесение изображения игроков и тренера национальной команды. "Объект расположен в центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от Красной площади, на Садовнической улице", — рассказали в организации, отметив, что художник изобразил "самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу".
В МОЭСК напомнили, что граффити в честь ЧМ-2018 появились в ряде российских городов, но сразу три участника сборной будут изображены впервые.
Энергетики поддержали инициативу художника, которого вдохновила игра сборной, и компания "предоставила под работу большую поверхность трансформаторной подстанции на одной из центральных улиц Москвы".
Напомним, мундиаль проходил в РФ с 14 июня по 15 июля.
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