IV этап Национального лесного форума накануне впервые прошел в Барнауле. Важнейшим итогом мероприятия для Алтайского края стало подписание соглашения с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Кроме того, ряд инициатив, высказанных в сфере лесопользования, вполне вероятно, в ближайшее время найдет свое отражение в федеральном законодательстве.

Знаковая площадка

Алтайскому краю доверили провести предпоследний этап форума, а заключительный пройдет в Карелии. Национальный лесной форум — дискуссионная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития лесной отрасли на местах, учитывая специфику каждого региона. В 2018 году три этапа форума прошли в Ижевске, Ханты-Мансийске и Хабаровске. В Москве в начале осени пройдет итоговая встреча, на которой озвучат конкретные предложения по изменению законодательства, сформулированные на региональных площадках.

"Алтайскому краю есть чем поделиться со своими коллегами из других регионов. Лесная отрасль находится на подъеме. Наши предприятия лесного комплекса, на которых работает более 7 тысяч человек, ежегодно формируют объемы отчислений в федеральный бюджет свыше 1 млрд рублей. В 2018 году мы запланировали увеличение этих отчислений на 20%. Объемы инвестиций в отрасли по итогам 2017 года составили порядка 2,5 млрд рублей. В этом году предусматривается дальнейшее увеличение вложений до 3 млрд рублей, в первую очередь средства будут направлены на глубокую переработку леса", — подчеркнул врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Комплимент от замминистра

Одной из главных тем, которая обсуждалась на форуме и имела прямое отношение к Алтайскому краю, — обеспечение восстановления и защиты лесов.

"Мы предлагаем со стороны Алтайского края внести такую норму в Лесной кодекс, чтобы наши лесопользователи, арендаторы не были отстранены от вопросов защиты и восстановления лесов, а были на законодательном уровне вовлечены в эти процессы", — отметил глава региона.

Между тем, по мнению замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика, Алтайский край — уникальная территория с необычными ленточными борами, с развитым лесоперерабатывающим комплексом, мараловодством, традиционным природопользованием, включающим сбор и переработку дикоросов.

"Мы обсуждаем в комплексе работу лесной отрасли, ее специфику в Алтайском крае. Здесь к лесу сформировано особое отношение, действует высокопрофессиональный коллектив людей, которые посвятили себя лесу. Именно поэтому даже сейчас, в сложный период отсутствия дождей, ситуация с пожарами в Алтайском крае находится под контролем: средняя площадь лесного пожара не достигает одного гектара — это очень хороший показатель. Очень важно обнаружить лесной пожар на малой площади и потушить его, тем самым предотвращая экологический ущерб. В этом году статистика пока обнадеживающая. Будем надеяться, что региону и дальше удастся справляться с решением задачи охраны лесов от пожаров. Все условия для этого есть", — отметил представитель федерального ведомства.

Выход на биржу

К слову, одним из главных итогов форума для Алтайского края стало подписание соглашения о сотрудничестве между регионом и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Документ предусматривает развитие биржевых торгов лесоматериалами. Свои подписи поставили врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников.

Биржевые торги лесом стартовали на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в 2014 году. В торгах участвуют компании из Иркутской области, Пермского края, Красноярского края, Новгородской области, Удмуртии и Кировской области. Среди них как государственные учреждения (лесхозы), так и коммерческие организации.

В 2017 году объем торгов лесом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже составил более 932 тысяч куб. м на общую сумму 870 млн рублей, было заключено 559 договоров.

Одним из наиболее актуальных в настоящее время является вопрос многоцелевого использования лесов. Отдельно рассматриваются возможности вывода на биржевые торги недревесных лесных ресурсов — дикоросов.

"Подписание соглашения открывает новые возможности для цивилизованной торговли продукцией предприятий лесного комплекса. Уже более 500 российских компаний принимают участие в биржевых торгах лесом, и объемы поставок через биржевые площадки продолжают расти. Теперь и компании Алтайского края смогут наравне со всеми участвовать в таких операциях. Мы рассчитываем на то, что торги на бирже помогут обеспечить прозрачность закупок. В других регионах использование биржевых инструментов позволяет создавать условия для формирования ценовых индикаторов, повышать налоговые поступления для государства. В целом это позволит сделать очередной шаг в развитии лесопромышленного комплекса Алтайского края", — уточнил врио губернатора края Виктор Томенко.

С такой оценкой согласился и председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"В лесной отрасли переход на организованную биржевую торговлю создает условие, при котором продавец напрямую находит своего покупателя без посредников. Это позволяет сформировать справедливую рыночную цену. А прозрачность ценообразования, в свою очередь, способствует значительному повышению дохода от реализации выработанной древесины, что является прямым доходом лесхозов и государства. Все это действует в отношении добросовестных пользователей, лесопромышленников. Причем именно понятие добросовестности нам необходимо шире применять в сфере природопользования, развивать механизмы поощрения таких пользователей. Работа в этом направлении активно ведется и ее необходимо продолжать и в дальнейшем", — высказался парламентарий.

Презентация по-алтайски

К слову, площадка очередного этапа Национального лесного форума была использована алтайскими предприятиями для презентации своих товаров. В частности, гости мероприятия могли ознакомиться с продукцией "Алтайского биофармацевтического кластера": НПФ "Алтайский букет", туристского центра "Горная аптека", компании "Фарм-продукт", "Алтай-Старовер", "Вистерра", "Гея", "Сибирская ягода".

Основное внимание привлекли медовые композиции, пантовые взвары, фиточаи, морсы из алтайских ягод, салаты из папоротника, лесные ягоды.

Напомним, что в первый день работы форума в Барнауле было организовано два выездных семинара. Участники посетили Бобровское лесничество, где познакомились с системой обнаружения и тушения лесных пожаров. Также состоялся визит в Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр — высокотехнологичный комплекс по производству посадочного материала, который состоит из лесопитомника (семь миллионов сеянцев в год за две ротации) и семенного центра (до 2000 килограммов семян мелкохвойных древесных пород). Второй семинар оказался посвящен охоте и охотничьей инфраструктуре. Гости посетили выставку "Охота и рыболовство Алтая – 2018", лабораторию-питомник редких птиц АлтГУ "Алтай Фалькон" в Барнауле и стрелковый клуб "Магнум" в Павловском районе.

Кроме того, во второй день работы форума была организована работа нескольких дискуссионных площадок: "Лесной комплекс России", "Эффективность государственного управления лесами", "Охрана и защита лесов" и др. Всего выступило более 50 докладчиков.