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Смертельное ДТП с участием автомобиля по перевозке пассажиров через сервис поиска попутчиков произошло в Смоленском районе Алтайского края. По факту аварии проводится доследственная проверка.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел 15 июля в 08:45 на 23-м километре автодороги "Бийск-Белокуриха".
"Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, осуществлявший перевозку пассажиров через сервис поиска попутчиков, в результате повреждения заднего левого колеса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина скончалась на месте происшествия, еще шесть пассажиров получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
В связи с произошедшим следователи дадут оценку на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Комментарии
хоть с кем могло... случай...
Ну конечно надо бла-бла кар привинтить сюда, резонанс создать. Типа если рейсовик вёз бы, такого не случилось бы.
18.07.2018 11:12
- гость -
у рейсовых автобусов сзади обычно 4 колеса на ось. при проколе одного так сильно не кинет машину