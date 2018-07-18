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Состояние самого богатого человека на планете — основателя интернет-магазина Amazon Джеффри Безоса — превысило 151 миллиард долларов. Об этом пишет "5 канал", ссылаясь на рейтинг агентства Bloomberg.
Подчеркивается, что Безос является самым богатым человеком не только сейчас, но и в истории человечества. Также сообщается, что денег у него в 7,5 раз больше, чем у богатейшего россиянина, бизнесмена Владимира Лисина. Состояние Безоса превышает даже ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.
На второй строчке рейтинга находится основатель Microsoft Билл Гейтс. Его капитал оценивается в 95,3 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров инвестор и благотворитель Уоррен Баффет с состоянием в 83 миллиарда долларов.
В пятерку самых состоятельных людей также попали глава Facebook Марк Цукерберг (82,8 миллиарда) и испанский предприниматель Амансио Ортега (74,8 миллиарда).
Комментарии
И ведь удивительно. У него наверное тоже голова болит, что сегодня позавтракать, куда сходить, , где отдохнуть, Ему наверное тоже на работу не охота.
Только масштаб его "проблем" в 151 млрд $ больше.