Музей "Как-так?" – совершенно удивительное место, где одинаково интересно проводить время как детям, так и взрослым. В субботу, 21 июля, в 17 часов здесь пройдёт шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы — в субботнем шоу музея.
В воскресенье, 22 июля, в 17 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда еще школьная наука не была такой интересной и увлекательной.
В субботу, 28 июля, в 17 часов в музее начнется шоу Николя "В темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в этом шоу.
В воскресенье, 29 июля, в 15 часов пройдет научное шоу "Весенняя магия". В этой невероятной программе собраны удивительные опыты, каждый из которых — настоящее чудо. Невероятная левитация, иллюзии, миражи, превращения — всего более 13 опытов. В экспериментах участвуют абсолютно все.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
тел.: 8 (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/
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