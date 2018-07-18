Константин Крохин, студент института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, успешно прошел два отборочных тура предварительного просмотра и вышел в третий этап телевизионного слепого прослушивания музыкального проекта Первого канала "Голос", который пройдет осенью.
Константин является солистом вокальной студии АлтГТУ "Прелюдия". Вместе с творческим коллективом и сольно неоднократно становился лауреатом и победителем краевых и всероссийских студенческих фестивалей. Руководитель "Прелюдии" Ольга Кузнецова: "Константин – тенор с большим диапазоном, обладает широким спектром исполнения песен в различных жанрах".
Начальник центра культурно-массовой работы АлтГТУ Михаил Герцович уверен, что жители Алтайского края поддержат очень скромного и талантливого земляка.
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