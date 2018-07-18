Фото: правительство Алтайского края
Глава Барнаульской гордумы и ректор Алтайской академии культуры и искусств Галина Буевич намерена обратиться к врио главы региона Виктору Томенко с просьбой об учреждении специальной льготной ипотеки для работников сферы культуры.
По ее словам, в учебное заведение в этом году подано рекордное количество заявлений от абитуриентов. Только на режиссуру конкурс более 20 человек на одно бюджетное место. Также выпускники школ хотят стать актерами, преподавателями танцев, но существует проблема, что после окончания вуза им просто негде работать. Доходит до смешного, когда выпускники сами выражают желание поехать работать в сельские дома культуры, но там их не хотят брать на работу. Оптимизация и сокращение ставок. В результате средний возраст работников культуры в Алтайском крае составляет более 50 лет.
В качестве одного из механизмов решения проблемы было предложено создать аналог программы "Земский доктор" для работников культуры в Алтайском крае. Выпускникам, которые соберутся работать на селе, будет предложена выплата материальной помощи. Галина Буевич предложила задуматься о льготной ипотеке для работников культуры по примеру других регионов России. Кроме того, по словам главы думы Барнаула, необходимо завершить строительство некоторых важных проектов, начатое еще при Александре Карлине. В частности, строительство дома для работников культуры и театра кукол "Сказка".
Комментарии
Работникам культуры сейчас не просто. Буевич права. Думаю местная власть рассмотрит предложение и примет верное решение.
Я уверена, проблема будет решена. Главное немного подождать
Буевич предлагает грамотные вещи,женщина очень умная,много прожила, стоит прислушаться. Мудрость она имеет.
а хуху не хохо?
а кому сейчас легко? сфигализагуляли льготы?