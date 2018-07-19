Громкое событие июля – не только чемпионат мира по футболу, но и скидки на бытовую технику немецкой компании Karcher, которая уже давно стала синонимом безупречного качества, эргономики, дизайна и функциональности. Специальное предложение месяца – минимойка "K 5 Premium Football Edition" по привлекательной цене и с футбольным мячом для болельщиков в подарок, а также хозяйственный пылесос и мощный пароочиститель с хорошими скидками*. Это означает, что самое время приобрести бытовую технику тем, кто привык одерживать победу над грязью со счетом 4:0.

МИНИМОЙКА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Аппарат высокого давления "K 5 Premium Football Edition" создан для всех ценителей безукоризненной чистоты, но особенно порадует футбольных болельщиков: футбольный мяч входит в комплект поставки, помимо шланга высокого давления Quick Connect длиной 8 м, струйной трубки Vario Power, грязевой фрезы, водяного фильтра и чистящего средства в удобной емкости Plug ’n’ Clean. Как и все приборы марки Karcher, завоевавшей любовь потребителей по всему миру, эта минимойка по-немецки практична: шланг высокого давления экономит время при присоединении его к аппарату, а хранение кабеля на крюке большого размера позволит содержать аппарат в аккуратном состоянии. Принадлежности размещаются на корпусе прибора и всегда готовы к применению. Кроме того, мойка имеет удобный барабан для сматывания шланга, двигатель водяного охлаждения и отличается универсальностью: подходит для устранения сильных загрязнений на легковых автомобилях, фасадах домов, каменных стенах, территориях вокруг дома, а также для мойки велосипедов, мотоциклов и скутеров, садовой техники и инструментов, очистки бассейнов и больших террас.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ПЫЛЕСОС

Практичные хозяева непременно оценят пылесос "WD 3 P Premium". Экстрамощный при потреблении энергии всего 1000 Вт., он оснащен функцией выдувания и другими убедительными преимуществами, из которых складывается качество: удобной системой замковых защелок, эргономичной ручкой для переноски, возможностью хранения аксессуаров на корпусе и постановки в парковочную позицию. Всасывающий шланг усовершенствованной конструкции и новая насадка для пола с защелкой, двумя резиновыми и двумя щеточными вставками обеспечивают эффективный сбор любых видов грязи. Кроме того, хозяйственный пылесос идеально справляется с уборкой мусора при проведении ремонтных, строительных работ и работ в мастерской: он автоматически начинает работать при включении электроинструмента и сразу собирает образующуюся в процессе работы пыль непосредственно в контейнер, не позволяя ей разлететься по помещению. Оснащенный ударостойким контейнером из нержавеющей стали объемом 17 литров, патронным фильтром, позволяющим выполнять сбор сухого и влажного мусора, в том числе – небольшого объема воды, съемной рукояткой, благодаря которой аксессуары могут быть подсоединены непосредственно к всасывающему шлангу, он станет лучшим помощником в борьбе с пылью.

ПРАКТИЧНЫЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Бытовая техника Karcher изначально создавалась как экологичная, оберегающая здоровье, позволяющая отказаться от применения химикатов и моющих средств. Этим условиям отвечает комфортный в работе пароочиститель "SC 4 EasyFix Premium" с расширенным комплектом аксессуаров для еще более целенаправленной уборки. Аппарат выполняет уборку без применения каких-либо чистящих средств и может использоваться в домашнем хозяйстве практически везде: на ковровых покрытиях, для очистки окон, зеркал, кафельной плитки, варочной панели, вытяжки и даже мельчайших щелей. Стойкие загрязнения и микробы с этим пароочистителем – совсем не проблема: при тщательной очистке он уничтожает до 99,99% распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях, а двухступенчатая регулировка устанавливает оптимальную интенсивность пара в зависимости от очищаемой поверхности. Гибкая насадка для пола EasyFix с пластинчатой технологией подошвы гарантирует максимальную эргономику и прекрасный результат уборки. Посредством удобного крепления на липучке микроволоконная салфетка легко и быстро крепится на насадке для пола и снимается без контакта с грязью. "SC 4 EasyFix Premium" имеет отсеки для кабеля и для хранения аксессуаров, а также положение парковки для напольной насадки, а возможность постоянного долива воды в съемный бак обеспечивает уборку без перерывов.

ПОКУПАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Все вышеперечисленные и другие умные приборы марки Karcher предлагает в Барнауле компания "КРИСТОФЕР" — официальный торговый и сервисный представитель известного немецкого концерна с 1996 года. Минимойки, моющие пылесосы и пылесосы сухой уборки, электровеники, мойщики окон, пылеводососы, паропылесосы и пароочистители бренда Karcher позволят поддерживать идеальную чистоту внутри собственного дома и вокруг него. "КРИСТОФЕР" гарантирует не только безопасность и высокую эффективность работы приобретенного оборудования, но и его фиксированную стоимость, а также уникальные условия сервисного обслуживания. На всю бытовую технику распространяется гарантия 5 лет.

*специальное предложение на товары месяца действует в июле 2018 г.

ООО "Кристофер"

Официальный представитель KARCHER в Барнауле

пр-т Комсомольский, 40

ул. Юрина, 186 а

тел.: 8 (3852) 658-758