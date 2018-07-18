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Карантин из-за бешенства ввели в поселке Мурзинка Краснощековского района Алтайского края.
Соответствующее постановление об ограничительных мероприятиях подписал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Карантин установлен на территории домовладений, расположенных на улице Центральной от дома №6 до дома №10.
Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также реализовать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
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