Фото: trademarketing.ru
Россияне, которые покупают готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Юла", проанализировавшего спрос на виды бизнеса "под ключ" во втором квартале текущего года, пишет RT.
46% всех покупок составляют объекты торговли, салоны красоты — 19%, предприятия общепита — 15%. Также в топ-5 попали автомойки, автосервисы (около 6%) и интернет-проекты (5%).
В исследовании говорится, что покупателям удается существенно сбить цену. Средняя стоимость сделки по покупке бизнеса вдвое ниже, чем изначально заявляется продавцом.
Так, готовый бизнес в среднем стоит 750 тысяч рублей, но средняя цена покупки опускается до 340 тысяч.
Отмечается, что в период с апреля по июнь в стране подорожали автомойки и автосервисы. Продавцы повысили цены в среднем на четверть — до 785 тысяч рублей по сравнению с предыдущим кварталом.
На 20% - до 835 тысяч — выросла стоимость производственных предприятий и на 17% — до 600 тысяч рублей — общепита.
При этом сельхоз- и строительные предприятия стали доступнее. Первые в среднем стали дешевле на 43% (цена упала до 1,16 миллиона рублей), а вторые - на 32% (до 375 000 рублей).
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