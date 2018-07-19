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Легендарная Олимпиада-80: фотографии с церемонии открытия

, ИА "Амител"
38 лет назад в Москве состоялось открытие летних Олимпийских игр

Фото: РИА Новости

19 июля 1980 года в Москве на стадионе имени Ленина состоялась торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр. Это была первая Олимпиада, проведенная на территории Восточной Европы.

Символом Игр стал знаменитый олимпийский Мишка, которого вспоминают до сих пор. Его автор — иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 81 государства. США, Канада, ФРГ, Япония и Китай бойкотировали Олимпиаду из-за ввода советских войск в Афганистан.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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