Жилой комплекс "Марс" — проект, который реализует в Барнауле компания "АдалинСтрой", с самого начала привлек к себе внимание необычным внешним видом и "космической" концепцией. Новый ЖК возводится на пересечении улиц Попова и Семёнова. Три дома должны быть сданы в первой половине 2020 года. За дизайн "Марса" отвечала Виктория Черноусова. Она является руководителем дизайнерского отдела проектно-строительной компании "Архидес". Корреспондент портала Amic.ru пообщался с экспертом по поводу выбранного графического решения для проекта. Из интервью вы также узнаете, как звезды на небе и космолеты будут улучшать настроение жителям и почему застройщик так тщательно продумывает каждую деталь в своем новом ЖК.

- Виктория, расскажите о том, какую задачу вам поставил заказчик при реализации данной концепции.

- "АдалинСтрой" обратился ко мне с просьбой разработать дизайн-проект подъездных холлов, помещений и коридоров нового жилого комплекса "Марс". Речь шла в первую очередь о необычных интерьерах, которые бы в полной мере передавали концепцию ЖК, обыгрывали само название Красной планеты. Кроме того, я работала и в целом над образом космоса, который здесь также активно используется. Данную тематику нужно было максимально развить. К примеру, при воплощении атмосферы космоса и у самих жителей ЖК "Марс", и у их гостей должно появляться стойкое ощущение, что они действительно находятся на Красной планете, а местные обитатели — настоящие "марсиане".

- За счет чего в первую очередь вы рассчитывали достичь такого эффекта?

- Необходимо было создать неординарный, запоминающийся и достаточно необычный интерьер. Космическая отрасль всегда впереди: инновации, технологии, развитие — это наше завтра, наше будущее. На мой взгляд, здесь априори должны были применяться нестандартные материалы. Обращают на себя внимание и росписи внутри подъездов — космолеты, необычные космические агрегаты, светильники, создающие имитацию планет. Кроме того, нужного эффекта помогают достичь и специальные материалы. Все интерьеры в доме выдержаны в духе Марса, явно доминирует красный цвет, в холле первого этажа будет размещен арт-объект — прототип планеты, выполненный в технике флюид, совмещенной с серебрением.

Между тем хотела бы отметить, что, несмотря на художественность перечисленных выше элементов, все они должны выглядеть практичными и целесообразными, максимально устойчивыми к повреждениям. То есть здесь не идет речь об украшении ради самого украшения. У нас даже появилась специальная космическая терминология: подъезды-шлюзы, этажи-уровни. Кстати, все лифтовые в доме — красные изнутри, что опять же раскрывает "марсианскую" тему. Мы обыгрываем в какой-то мере и тематику, связанную с МКС. Так, потолки в холлах смотрятся как аналог солнечных батарей, установленных на Международной космической станции. Здесь же используются так называемые перфорированные потолки Armstrong. Центральная линия светильников в холлах дает нам эффект рассеянного космического света.

- Когда вы брались за столь необычный проект, уже присутствовало понимание, что хотите сказать таким художественным решением будущим жителям этого дома?

- Знаете, если честно, в каком-то смысле работа над ЖК "Марс" стала для меня профессиональным вызовом. Все-таки космос — это больше мужская тема, и мне было интересно, смогу ли я достаточно глубоко погрузиться и вникнуть в нее. Ведь чтобы точно передать, почувствовать, необходимо досконально разбираться в предмете. В данном случае я занималась проектом, что называется, от и до, никому его не передоверяла. Это и визуализация объектов, чертежи и само воплощение. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что атмосфера ЖК "Марс" должна отвлекать его жителей от постоянных серых будней и рутины. Вот, например, идет человек после тяжелого рабочего дня по подъезду — устал, глаза потухли, и видит все эти изыски. У него меняется настроение в лучшую сторону, он начинает по-другому воспринимать окружающий мир, погружаясь в полноценно созданную атмосферу Красной планеты и космоса. То есть наша задача — создать необходимый уровень душевного уюта, комфорта, чтобы люди испытывали позитивные эмоции.

- Виктория, насколько практичны те материалы и инсталляции, которые вы использовали при работе над ЖК "Марс"?

- Важный аспект: пространство должно было получиться не только красивым и концептуальным, но в силу своего назначения практичным и стойким к повреждениям. Использование материала должно было быть логичным и обоснованным.Так родилась идея добавить в пространство необычные элементы, нехарактерные для подобных помещений — ими стали росписи на стенах в виде космических агрегатов. Это придало футуристическую окраску интерьерам. Для передачи и воссоздания обстановки появилась необходимость использовать настоящие металлы и имитацию металлов. Это обусловило выбор техники серебрения. Хотелось не просто отразить концепт в заданных цветах и материалах, а сделать этот проект запоминающимся за счет дизайнерской инсталляции. Сама планета — это необычная инсталляция для данного вида помещений...

Тема космоса отражается во всем ЖК. Красной линией в различных деталях интерьера проявляется цвет — в силу колорита самой планеты. С помощью этих приемов я попыталась вдохнуть в пространство новую жизнь; привнести новый смысл и создать заглавную тему всего проекта. Так я попыталась создать космос внутри этого общественного пространства.⠀Весьма спокойный и сдержанный интерьер можно сделать запоминающимся, изменить до неузнаваемости. В данном случае инсталляция Красной планеты и стала новым смыслом и основополагающей идеей проекта.

- Насколько плодотворным оказалось сотрудничество с девелопером, который и заказал вам этот объект?

- Хотела бы обратить внимание на подход застройщика. Компания "АдалинСтрой" каждый свой ЖК пытается сделать непохожим на все остальные. Это говорит о том, что компании не все равно, как именно завоевывать клиента. Скажу вам больше, рассматривается и обсуждается буквально каждая деталь интерьера. Это делается в первую очередь для удобства будущих жильцов. Кроме того, заслуживает внимания и процедура презентации новых ЖК, где все аспекты освещаются максимально подробно.

Компания "АдалинСтрой" достаточно требовательна как клиент, но при этом в разумных пределах — палку никто не перегибает. Например, когда мне передали всю информацию о будущем ЖК, там уже были прописаны все необходимые критерии. Для меня это лучше, чем когда вначале клиент дает полную свободу, а затем все начинает править и переделывать. Здесь все конкретно прописано, оговорено, досконально технически обосновано.

- Сколько времени у вас ушло на всю работу?

- Примерно 1,5 месяца. При этом работа продолжается и до сих пор. Ряд идей отрабатывается прямо на объекте, а не удаленно в офисе. Кроме того, изготавливаются макеты в миниатюре, которые мы "примеряем", чтобы заранее увидеть возможные недочеты. Например, наносили штукатурку с имитацией звездного неба — смотрели, насколько уместно и удачно она здесь будет выглядеть. Опять же за мной остается и авторский надзор, то есть работа не ограничивается только тем сроком, когда ты непосредственно разрабатывал и воплощал образ ЖК "Марс". Все будет еще тщательно проверяться и отслеживаться.