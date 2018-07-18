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Полный абсурд: Сергей Корепанов о реконструкции "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле

, ИА "Амител"
Собственник здания "Аптеки Крюгеръ" рассказал, как идут работы по восстановлению исторического объекта

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В 2014 году алтайский предприниматель, врач-онколог и фитотерапевт Сергей Корепанов купил историческое здание в центре Барнаула, которое больше известно как "Аптека Крюгеръ". Покупка обошлась более чем в семь миллионов рублей. Но это мелочи по сравнению с тем, сколько еще придется вложить.

Чтобы собрать средства на реконструкцию здания, Сергей Корепанов обошел знакомых и друзей, потом открыл фонд "Связь времён". Его суть в том, что каждый человек может перечислить деньги на восстановление здания.

Среди благотворителей — российские и иностранные посетители музея, предприятия, государственные учреждения, предприниматели. Средства поступили от граждан Нидерландов, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Основная доля меценатов, конечно, из Барнаула.

Имя каждого, кто внес хотя бы 100 рублей в благотворительный фонд "Связь времён", обязательно вписывается в Книгу Почета. Список можно посмотреть здесь.

В настоящее время, говорит Корепанов, денег перечисляют очень мало. В основном жертвуют, как это ни странно, пенсионеры и школьники.  Всего собрано чуть более одного миллиона рублей.

Чтобы восстановить "Аптеку Крюгеръ", нужно минимум 15 миллионов. Тогда все работы завершились бы примерно за год. Сейчас, судя по имеющимся финансам, реконструкция здания будет тянуться минимум несколько лет.

"Пока, к сожалению, работа больше на этапе разбора, чем сбора. По-прежнему ведутся восстановительные работы. Что за это время сделано: мы сделали нижний этаж. Вручную сделали. И сейчас мы разобрали крышу, часть здания. Потому что их невозможно сохранить. Самое главное, что мы должны сохранить — это наружные стены и печь.

Это памятник архитектуры, здесь свои законы, и по короткому пути не пойдешь. Мы не останавливаемся, но быстро мы не можем работать. Я — человек нетерпеливый, мне надо завтра, как говорится. Но тут зубы сцепил. Это проект нескольких лет. Конечно, если бы у нас была куча денег, то мы бы и за год сделали", — рассказал порталу Amic.ru основатель музея "Мир времени" Сергей Корепанов.

По словам предпринимателя, покупка этого здания — глупый шаг. Полный абсурд. Это слова Сергея Валерьевича.

"Вместо того чтобы кучу денег вложить в новостройки (сейчас у меня было бы квартиры четыре), я купил вдребезги убитое здание, в которое надо вложить кучу денег. Так что с точки зрения бизнеса это был абсурд полный", — говорит Корепанов.

Главное, что им движет сейчас — желание довести музей ("Мир времени") до "настоящего уровня". Ценные, уникальные экспонаты лежат один на другом.

Чтобы они "заиграли", требуется около 2 тыс. квадратных метров. Даже если историческое здание восстановят, площади не хватит. Но это будет уже "хоть что-то".

"Мы работаем медленно, по своим возможностям, но мы не на один день не останавливались. Как говорится, идущий степь пересечет. Просто обидно, что музею нашему столько лет ждать. Музей готов. Очень обидно. Главное, что от музея в восторге иностранцы, профессора, дети, гости, которые к нам приходят. И я знаю, как он бы заиграл, если его развернуть.

Не умею я просить. Конечно, если бы я к каждому нашему бизнесмену подошел, заглянул в глаза, я бы выпросил. Сейчас мы немного подсуетились с фондом. Если у нас будет человек неравнодушный, то дело сдвинется. И, кажется, я такого человека нашел. Будем ждать результата", — рассказывает Сергей Валерьевич.

"Аптека Крюгеръ" - памятник деревянного зодчества конца XIX — начала XX века. С 1929 года здесь находился городской радиоузел, откуда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.​

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2018 12:46
- гость -

Молодец Сергей Валерьевич! Успехов и реального воплощения всего задуманного! Мало сейчас неравнодушных...

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18.07.2018 13:22
- гость -

музей частный будет? Т.е. помогите на стартап))

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