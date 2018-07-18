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Центральный районный суд города Кемерово принял представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на арест главы службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.
Бурсина задержали 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, но суд по просьбе прокуратуры продлил срок задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, чтобы стороны ознакомились с материалами дела. Позднее начальника пожаротушения отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 7 сентября.
Собеседник агентства рассказал, что апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд. Представитель облсуда уточнил, что материалы к ним пока не поступили, поэтому конкретная дата рассмотрения не назначена.
Следствие полагает, что Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении "Зимней вишни" и проведение разведки пожара надлежащим образом, в результате чего в огне погибли люди. За пожарного вступились его родные и коллеги, а в Сети появилась петиция в поддержку огнеборца, под которой оставили свои подписи более 68,3 тысячи человек.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых были детьми.
Фигурантами уголовного дела стали десять человек. Все они арестованы.
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появилась петиция в поддержку огнеборца, под которой оставили свои подписи более 68,3 тысячи человек
68 тысяч человек это много