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Прокуратура провела проверку после травмирования ребенка на игровой площадке в одном из дворов Барнаула.
Напомним, что инцидент произошел 15 июля во дворе дома № 15 по улице Шукшина. Ребенок провалился под игровую площадку с прогнившим деревянным покрытием. По данному факту региональное управление Следственного комитета начало проверку.
Проверочные мероприятия были проведены и по линии прокуратуры. "Установлено, что в нарушение требований ГОСТов, расположенная на указанной детской площадке конструкция игрового оборудования в виде двух горок, соединенных мостиком, не обеспечивала его прочность и устойчивость, что явилось причиной падения и травмирования ребенка", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
В связи с тем, что ответственность за детскую площадку в данном случае несет управляющая организация, в отношении последней было возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, в адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, представление внесено в отношении главы администрации Ленинского района в связи с неисполнением надлежащим образом обязанностей по контролю за соблюдением на вверенной территории Правил благоустройства города Барнаула.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.
Комментарии
В прошлом году под новый год столько детских площадок водили в эксплуатацию с нарушение, местами Акты подписывали неизвестные представители от жильцов, так досихпор площадки на 80% незавершённые остались. Вопрос: куда (кому) ушли бюджетные деньги?
а вот колеса от камазов, закопанные в землю, сделаны по ГОСТ! пользуйтесь советскими колесами - они самые лучшие, потому что сделаны по ГОСТ