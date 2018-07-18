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Знай в лицо: кто из депутатов АКЗС отдал голос против пенсионной реформы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Региональный парламент отправил свой отзыв на проект в Госдуму

Фото: c.wallhere.com

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания отправили свой отзыв на проект о повышении пенсионного возраста. Из 68 депутатов мнение высказали 66. Почти все единороссы выступили за принятие реформы в первом чтении, кроме одного. Почти вся оппозиция выступила против, кроме нескольких человек. Портал Amic.ru выяснил, как именно голосовали депутаты.

Выяснять пришлось долго: эти данные АКЗС не публикует на своем сайте, а официальный комментарий от парламента можно было получить только по запросу, и то без поименной раскладки. Так что выясняем сами.

Речь идет об опросном голосовании за принятие в первом чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в части повышения нормативного пенсионного возраста). Свой отзыв АКЗС направляет в Госдуму, но напрямую депутаты регионального парламента на принятие закона никак не влияют. Любопытно, что 12 регионов вообще воздержались от представления отзывов. Среди них есть и сибирские: Иркутская, Кемеровская и Омская области.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста в ГД внесло российское правительство. Кабмин предлагает увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин на 5 лет — с 60 до 65 лет до 2028 года. Первое чтение пройдет 19 июля, второе — в октябре.

Итак, опросные листы получили все 68 депутатов АКЗС. Но ответили на них только 66. Депутат от фракции КПРФ Владимир Попов был в отъезде и не голосовал, сообщил Amic.ru глава фракции Максим Талдыкин. Депутат фракции "Справедливая Россия" Василий Железовский в целом против реформы, но категорично против и такого способа высказывания мнения в АКЗС, как опросное голосование. И его он просто проигнорировал.

Из 66 депутатов, принявших участие в опросном голосовании, 44 были за принятие закона в первом чтении, 20 — против, двое поставили галочку напротив графы "воздерживаюсь".

Во фракции "Единая Россия" 45 депутатов. Участие в опросе приняли все. "За" проголосовали 43 депутата. Против выступил только один депутат — Юрий Матвейко. Источник в партии сообщил Amic.ru, что у депутатов не было официальной установки голосовать только "за" и никаких санкций к депутату применять не будут. Еще один депутат воздержался, его имени мы не знаем.

"Я не знаю, как проголосовали коллеги, но я был против, потому что считаю – закон в таком виде принимать нельзя, он требует серьезного обсуждения и доработки. Всю жизнь проработать и не пожить на пенсии — так быть не должно. И кто потом будет решать вопрос с трудоустройством людей в столь зрелом возрасте? Да, пенсионная реформа нужна и даже необходима, но в данной редакции много нерешенных вопросов. Как можно увеличивать возраст выхода на пенсию людям, которые 30-40 лет отработали доярками, механизаторами или на других "горячих" производствах? На мой взгляд, увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин не должно  превышать три года, но это мое мнение, и оно, возможно, не совпадает с мнением остальных. Мы с коллегами в ближайшее время обсудим и подготовим ряд своих предложений по пенсионной реформе", — прокомментировал Amic.ru Юрий Матвейко.

Но, вообще, несколько депутатов алтайской "Единой России" в личных беседах выступали против реформы, но смелости хватило, вероятно, только одному. Оппозиция выступила почти единогласно против. Ее в АКЗС представляют три фракции — ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Во фракции ЛДПР 9 депутатов, голосовали все, и все высказались против даже первого чтения скандального закона. В этом портал Amic.ru заверил глава фракции Владимир Семенов.

"Возникнет безработица у молодежи, потому что ротация кадров сильно замедлится. А вот будут ли справляться со своими обязанностями все пожилые люди? Еще высока вероятность роста теневого сектора — граждане будут осознавать, что до пенсии вряд ли доживут, и борьба государства с "конвертами" станет фактически бесполезной. Самозанятые люди уйдут в тень. Для Алтайского края эта реформа совершенно неприемлема. Половина его населения живет и работает в селе. Одно дело — уходить на седьмом десятке офисному сотруднику и совсем другое — доярке или скотнику. Так что ЛДПР будет до конца сопротивляться принятию нового пенсионного закона", — прокомментировал Семенов.

У "СР" 6 депутатов, но голосовало всего 5, все выступили против, заверили Amic.ru сразу два представителя партии. Повторимся, отказался от участия в опросном голосовании Василий Железовский.

"По нашему мнению, страна не готова даже обсуждать какое-то увеличение пенсионного возраста. И обоснования власти циничны: тотальное омоложение населения и прибавка к пенсии в тысячу рублей. Это очень похоже на стремление власти компенсировать (нехватку средств бюджета — прим. ред.) из кармана граждан. Да, АКЗС, как и многие другие регионы, поддержало законопроект с несколькими поправками. Но сомневаюсь, что эти поправки будут учтены", — прокомментировала Amic.ru депутат АКЗС от "СР" Людмила Суслова.

А предлагает АКЗС снизить заявленный в проекте пенсионный возраст и сделать переход более плавным, включить специальности сельхозпрофиля в перечень профессий с тяжелыми условиями труда и возможностью раннего выхода на пенсию, сохранить специальный льготный стаж для работников образования, здравоохранения и культуры. Однако есть сомнения, что кто-то в Госдуме обратит внимание на эти предложения.

У КПРФ в парламенте 8 депутатов. Напомним, что не ответил на подписной лист только один депутат — Владимир Попов. Глава фракции Максим Талдыкин заверил портал Amic.ru, что остальные 7 голосовали. Вот только все ли против?

По информации Amic.ru, как минимум один депутат из КПРФ поставил галочку "воздерживаюсь". И был это, по нашим данным, Юрий Астанчик. Мы попытались спросить его напрямую, но сначала он был занят, а потом на телефонные звонки и СМС не отвечал. Так что только предполагаем.

Другой возможный вариант — Андрей Сартаков. Именно он, Попов и Астанчик в конце прошлого года, вопреки позиции партии и фракции, проголосовали за принятие краевого бюджета, что привело к исключению их из партии. Сам Сартаков, выслушав вопрос от корреспондента Amic.ru — был он против, за или воздержался, от комментариев отказался. Однако, по некоторым данным, он от голосования не воздерживался. "За", как нам известно, было 43 единоросса. "Против" высказались 20 депутатов: это 9 либерал-демократов, 5 справедливороссов, 1 единоросс, на КПРФ остается 5 депутатов. Отсюда вывод — кто-то из КПРФ был за принятие закона о повышении пенсионного возраста.

Вот такая алтайская политика.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2018 13:06
- гость -

надо бы фото всех проголосовавших ЗА

0  0
18.07.2018 13:06
Гость

Юрий Витальевич, красавец!

0  0
18.07.2018 13:06
гость

Воды в статье много, а фамилии то где? Официальный комментарий от парламента можно было получить только по запросу, и то без поименной раскладки. Разве эта информация является секретной? А могут депутаты сами назвать свои фамилии и сказать, мы голосовали "за"?

0  0
18.07.2018 13:10
- гость -

Проголосовали и проголосовали. И что?

0  0
18.07.2018 13:13
гость

Все, до пенсии теперь тяжело будить дотянуть

0  0
18.07.2018 13:16
для 13:13

http://newslab.ru/content/forumImage/2014/September/r/87120f3a-c175-4f7e-b306-1a73ea888d2d.png

0  0
18.07.2018 13:18
- гость -

Источник в партии сообщил Amic.ru, что у депутатов не было официальной установки голосовать только "за"

))
«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег — депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы»
cекретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

0  0
18.07.2018 13:21
гость

18.07.2018 13:16

Спасибо, но до пенсии-с все равно-с тяжело-с будит-с дотянуть-с. Словарь-с тут не поможет-с

0  0
18.07.2018 13:25
- гость -


18.07.2018 13:21
гость


заметно. тут нужно розги применять. не доходит через голову, дойдет через задницу. (с)

0  0
18.07.2018 13:29
- гость -

Начинаем игру "Попробуй доживи?"

0  0
18.07.2018 13:34
- гость -

Воды в статье много, а фамилии то где? Официальный комментарий от парламента можно было получить только по запросу, и то без поименной раскладки. Разве эта информация является секретной? А могут депутаты сами назвать свои фамилии и сказать, мы голосовали "за"?
__________
Смотрите список депутатов от ЕР вот вам и все кто "за".
Голосуя за кандидатов от ЕР хоть депутатов хоть мэров и губернаторов вы голосуете за дальнейшее обнищание!

0  0
18.07.2018 13:42
гость

надо бы фото всех проголосовавших ЗА

На официальном сайте АКЗС список всех 68 депутатов с фото и краткой биографией. Также указан округ, по которому депутат был избран.

0  0
18.07.2018 13:45
- гость -

Типа,горячая)))) дискуссия у них....Тьфу,Матвейко,не позорься!!!!Никому не нужный псевдошевележ)))

0  0
18.07.2018 13:45
- гость -

ну слава богу, акзс шевельнулись +100 в карму. а то болото какое то

0  0
18.07.2018 13:51
- гость -

И это наши избранники,это "голос народа"!!!!!!!!!

0  0
18.07.2018 13:54
гость

Отзывать надо таких депутатов. Списки их на сайтах, в том числе на сайте АКЗС.

0  0
18.07.2018 13:56
- гость -

В 90-е года у КПРФ было абсолютное большинство в государственной думе. Ох и порезвились они на почве популизма. Напринимали льгот на три годовых бюджета. Вроде бы "за народ", а на деле - если денег на осуществление льгот нет, то их получают только приближённые. Кто-то по два раза в год на море по льготным путёвкам гоняет, а остальным кукиш. Так что не всегда "за народ" означает действительно за народ. Депутатство - весьма ответственная и не всегда приятная обязанность.

0  0
18.07.2018 13:57
- гость -

Амик, замечательная статья!))) Вы молодцы, приятно что слышите простое население!))) Депутату Юрию Матвейко и всем кто голосовал против "совершенствования" отдельное спасибо, и уважение от населения. Остальные же не заслуживают ничего кроме народного гнева и позора.

0  0
18.07.2018 13:59
Я

Пар спускают

0  0
18.07.2018 14:07
- гость -

Матвейко и Семенов единственные, кто не боится высказываться

0  0
18.07.2018 14:09
Алексей

Ну чтож. Возвращаемся к зарплатам в конвертах. Ибо до пенсии не доживем. Смысл делать вносы государству тогда ?

0  0
18.07.2018 14:10
- гость -

13:57)Ксюха,ну так палиться(((((

0  0
18.07.2018 14:10
- гость -

Гостю от 18.07.2018 13:56

Согласен, что если денег нет, то они ниоткуда не возьмутся. Но так создавать промышленность (хотя бы легкую) и другие источники дохода разве не обязанность органов управления? Почему в наших "строительных программах" краевые власти на 146% вероятнее всего дадут денег на строительство спортивного или развлекательного комплекса(бремя содержания которого потом ляжет на бюджет), а не цеха по производству носков или птицефабрики(которая уменьшит количество безработных и обеспечит недорогой и (или) качественной продукцией)? ОТВЕТ прост! Неэффективное управление! И не надо говорить про то что все должны делать Карабасы -Барабасы и и все должно подчиняться рынку. Карабас-Барабас просто не может просчитать развитие рынка территории, инфраструктуру и прочее а еще его придушат налогами и затопчат кредиторы(потому что денег на большой проект надо много а У Барабаса их не всегда есть). Кроме того ему плевать на работников и развитие территории, он ориентируется только на получение максимального дохода. Но в таком случае ему проще всего просто валить лес и продавать эльфов в рабство... Нужно ГОСУДА

0  0
18.07.2018 14:13
- гость -

РСТВЕННОЕ планирование, а Карабасы пусть садят кукурузу и частные пивоварни открывают. А вот пищевая, легкая промышленность пусть будут у государства.

0  0
18.07.2018 14:22
- гость -

Например, в Швейцарии в 2017 году большинство граждан на референдуме отклонили проект реформы пенсионной системы и заблокировали предложения о повышении НДС для финансирования пенсий и увеличении возраста выхода на пенсию для женщин на один год.

В 1997 году в Новой Зеландии почти все жители (92%) отвергли идею властей страны о введении схемы обязательного пенсионного накопления.

Даже в Словении в 2011 году граждане подавляющим большинством (75%) высказались против повышения пенсионного возраста до 65 лет.

0  0
18.07.2018 14:30
Гость

Вот такая АНТИНАРОДНАЯ алтайская политика.

0  0
18.07.2018 14:35
гость

Интересно, хоть один регион представил отрицательный отзыв на пенсионную реформу?
Или у всех "от страха в зобу дыханье спёрло"? За что "диды воевали"?

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