Фото: ren.tv
Обломки неизвестного военного самолета обнаружили в сирийской провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Al-Masdar News.
Уточняется, что крушение самолета произошло примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. После падения воздушное судно взорвалось. Предполагается, что самолет мог принадлежать силам коалиции во главе с Америкой, однако подтверждения этой информации пока не поступало.
В данный момент Эш-Шаддад находится под контролем поддерживаемых Соединенными Штатами оппозиционных Сирийских демократических сил (SDF). Ранее район занимали боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Комментарии
Самолет мог принадлежать силам коалиции во главе с США
Ну это лучше
За жареным гоняетесь? Это обломки С-200
Ну ничего себе. На Амике спецы по обломкам появились.