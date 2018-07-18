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Москва заработала на чемпионате мира по футболу около 13 миллиардов рублей

, ИА "Амител"
Благодаря туристам окупилось более половины стоимости "Лужников"

Фото: detonators.ru

Московский бюджет пополнился почти на 13 миллиардов рублей во время проведения чемпионата мира по футболу. Общий заработок города составил около 19 миллиардов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова столичного мэра Сергея Собянина, произнесенные в эфире канала "Россия 24".

Всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в столице 96,6 миллиарда рублей.

"Около 13 млрд руб. заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион "Лужники" нам обошелся в 25 млрд руб. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса", — сказал Собянин, добавив, что за счет туристов удалось окупить свыше половины стоимости стадиона.

Ранее заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что туристы не нанесли ущерба инфраструктуре столицы России. Город остался чистым, "несмотря на сотни тысяч гостей столицы и москвичей на улицах". Он добавил, что на улицах было размещено достаточное количество урн, работала уникальная уборочная техника. Кроме этого, каждый день применяли шампуни.

Чемпионат мира по футболу прошел в РФ с 14 июня по 15 июля. Победу в мундиале одержала французская сборная.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2018 13:30
Fairy22

Потратила Россия, заработала Москва

0  0
18.07.2018 13:40
- гость -

Баланс не сошелся страна потратила на много больше денег на строительство стадионов. Показуха была в этом убедился каждый. Зачем была такая необходимость проводить ЧМ-2018, Олимпиаду-2014 если в стране экономический кризис. На данный момент и это суровая реальность за проведение мы будем рассчитываться простые граждане РФ мало того дети наши будут рассчитываться - прискорбно!!!

0  0
18.07.2018 13:52
Я

18.07.2018 13:40
- гость -
В общество ононимных нытиков вас!

потратила не потратила, приобрела не приобрела, Вам какая разница. Лично вы ничего не получил бы в независимости от того проводился чемпионат и олимпиада или бы не стали бы её проводить! Жил бы лучше?
Зато сколько эмоций и гордости нам подарил этот чемпионат!
Я не одобряю внутренню политику нашего правительстава. Но я испытал чувство гордости и радости от просмотра этого шоу!

0  0
18.07.2018 13:53
- гость -

"Молодцы" москвичи!Нам тоже есть чем похвалиться: самой низкой зарплатой.

0  0
18.07.2018 13:54
- гость -

18.07.2018 13:52
Я
Разговор не о футболе,и не о России в целом.Статья была о том,сколько "заработали" именно москвичи!

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