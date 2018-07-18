Фото: amic.ru, facebook.com/dkhripko
Завал из деревьев в центре Барнаула, на который уже жаловались жители краевой столицы, до сих пор никто не удосужился убрать.
Корреспондент портала Amic.ru еще на прошлой рабочей неделе запечатлел "древесные залежи" на проспекте Социалистическом возле здания №118 за гостиницей "Сибирь".
На минувших выходных здесь произошел крупный пожар — загорелись два автомобиля. При этом, как отмечали очевидцы, существовала реальная угроза возгорания поваленных деревьев, а затем и стоящих рядом гаражей.
Кроме того, совсем рядом расположен детский сад. Впрочем, воз и ныне там. Местные жители продолжают задаваться вопросом — когда же здесь наведут порядок.
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