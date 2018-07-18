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Доследственную проверку начало краевое управление СКР после появления данных о том, что водитель барнаульской маршрутки протащил по дороге зажатого в дверях пассажира.
Напомним, что данный инцидент произошел вечером 17 июля в районе пересечения улиц Малахова и Павловского тракта.
Очевидцы указывали на то, что водитель автобуса не хотел пускать пассажира в салон, поскольку тот был нетрезв.
"В социальной сети интернета размещено сообщение о том, что вечером 17 июля 2018 года в городе Барнауле водитель маршрутного автобуса, не убедившись, что пассажир зашел в салон транспортного средства, начал движение. После этого, продолжив движение, он несколько метров протянул мужчину по земле", — сообщают в Следственном комитете.
В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям водителя маршрутки.
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