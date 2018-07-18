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Ленинский районный суд Перми назначил два года лишения свободы в колонии-поселении обвиненным в избиении DJ Smash экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судью Александра Симанова.
Таким образом, Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.
Старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина просила лишить виновных свободы на три с половиной года.
Агентство напоминает, что инцидент произошел в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры". После того как DJ Smash (Андрей Ширман) отказался сделать повторное селфи, Ванкевич уронил его на пол, подоспевший к ним Телепнев дважды ударил музыканта, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич.
В ходе драки диджей получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.
Суд по делу начался 29 июня. Адвокаты настаивали на том, что драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — якобы Телепнев защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки. Но суд не учел эти доводы.
Телепнев в последнем слове попросил прощения у потерпевшего и напомнил, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы. Ванкевич, в свою очередь, признал, что "не знал, что эти действия обернутся такими последствиями".
Сам диджей ранее заявил, что нападавшие заслуживают сурового наказания, которое "позволит им реально осознать содеянное".
Комментарии
В России начал работать закон??
хари на фото - уже не такие борзые, поди и слезки пускали в суде
поселение - зря, надо было под шконку загнать обоих "эксов" - на пару лет