Фото: youtube.com
Видео с места аварии, в результате которой погибла женщина и пострадали шесть человек, опубликовано в социальных сетях.
Напомним, что ДТП с участием автомобиля Hyundai Grand Starex, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров через сервис поиска попутчиков, произошло 15 июля на 23-м километре трассы Бийск — Белокуриха.
По данным краевого управления Следственного комитета, из-за повреждения заднего левого колеса шофер не справился с управлением и совершил съезд с дороги. После этого произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Комментарии
Авторы вот таких видосов реально больные на голову люди...
бывает и хуже видосы