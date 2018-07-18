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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотя у РФ сильная армия, ее экономика сравнительно небольшая и он не хочет называть ее "противником". Об этом пишет РИА Новости.
"У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно (это) делать, каждый может быть в порядке и жить в мире", — заявил Трамп в ответ на вопрос канала Fox News, считает ли глава Белого дома Россию главным противником США.
Ранее республиканец заявил, что воспринимает президента РФ Владимира Путина не как врага, а как конкурента (competitor, в некоторых переводах также "соперник"), но однажды тот может стать другом. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявлял в ответ, что в Москве рассматривают Трампа как партнера по переговорам.
Сейчас многие антироссийские политики в Штатах употребляют по отношению к РФ не только слово "противник", но и "враг", критикуя главу Белого дома за то, что он не использует подобных формулировок.
Агентство пишет, что экономика России в 13 раз меньше американской и в восемь раз — китайской.
Комментарии
К 1991г когда меченый уже поджал хвост и развалил Союз, всеравно даже на тот момент ВВП Китая состовляло всего лишь 40% от уровня СССР, а теперь продолжайте слушать дальше с экранов СМИ о неэффективности плановой социалистической экономики и все плохо изза мифических большевиков ))))
Верным путем олигархи идут ))) только дорога у них своя.
18.07.2018 15:13
- гость -
К 1991г когда меченый уже поджал хвост и развалил Союз
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Какой же гнилой был этот Союз, раз его смог развалить всего один меченый
теперь продолжайте слушать дальше с экранов СМИ о неэффективности плановой социалистической экономики
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Каким местом "плановая социалистическая экономика" к Китаю? от того, что у власти в КНР партия, которая называет себя "коммунистической", капитализм в Китае все равно не стал социализмом.