Фото: blogs.ncl.ac.uk
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной государственной цене 15 рублей за полулитровую бутылку. Парламентарий разрабатывает соответствующий законопроект, пишет РИА Новости.
В письме Власов рассказал, что разрабатывает законопроект об обеспечении россиян доступной качественной питьевой водой. "Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене… Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — цитирует агентство текст письма.
Кроме этого, депутат раскритиковал методы очистки на водоочистных сооружениях во многих российских городах. Он отметил, что они не позволяют говорить о полной безопасности воды "для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне".
При этом сегодня в мире все больше обостряется проблема обеспеченности населения чистой питьевой водой. Депутат напомнил, что, согласно данным ООН, порядка 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом в РФ, согласно информации Росстата, доступа к качественной питьевой воде нет у каждого десятого.
"Следует отметить, что данная инициатива уже реализуется в некоторых странах мира, одной из таких стран является Турция, в которой стоимость бутилированной воды объемом 0,5 л составляет (в пересчете) около 15 рублей", — заключил парламентарий.
Комментарии
сначала продали всю идеальную воду из Байкала китайцам за бесценок, а теперь озаботились обеспеченностью собственного населения чистой питьевой водой, вредители!
обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной государственной цене 15 рублей за полулитровую бутылку
а вы ухи не пережрали? даже сейчас в машкаре 1,5 плати больше живи меньше стоит 12,9. вы хотите чтоб ее по 45 продавали?
18.07.2018 14:49
Гость
Вчерашний фейкометчик, орущий, что весь лес в Китай продали?
Какой-то дятел этот ваш депутат... всем известно, что понятия "пластиковая бутылка" и "хорошая вода" несовместимы.
Давно пора - при себестоимости в 1 - 5 руб (от литража) торгуется от 30 руб в рознице! Надо ограничивать откатчиков от торговых сетей , жадность производителя тоже!
И за пальмового масла продавцов надо браться - их сверх доходы на улучшение лечения онкобольных, послеоперационное восстановление !
18.07.2018 15:05
гость
Давно пора - при себестоимости в 1 - 5 руб (от литража) торгуется от 30 руб в рознице!
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Если Вы такой знающий, отчего же Вы не затеите этот супервыгодный бизнес, чтоб составить конкуренцию заворовавшимся производителям, ммм?
18.07.2018 15:09
гость
И за пальмового масла продавцов надо браться - их сверх доходы на улучшение лечения онкобольных, послеоперационное восстановление !
***
Ждём от Вас очередных высказываний про дрожжи, сахар, хлеб, сыр и алкоголь, коим нас проклятые масоны в гроб гонят, с целью не платить нам пенсию.
Список того, что срочно надо обсудить тут, в новости про воду в пластиковой таре:
1. Байкал продали китайцам
2. Лес продали китайцам
3. Вред продуктов
4. Чистка организма от шлаков, токсинов и глистов
5. Телевидение всё врёт
6. Интернет всё врёт
... дальше продолжите сами?
7. Нас опыляют самолёты.
А почему бы вообще не обязать снизить цены на продукты, а то скоро работать будем только на них. А в соотношении цена - качество, так это совсем, порой купишь за немалые деньги, тот же творог, а там смесь известковая. Цены все выше и выше, а зарплаты и соц. пособия как были так и остались.(((( Очень печально.
18.07.2018 15:23
оля
Ну да. А проще вообще не платить зарплату, а обязать выдать талоны на питание, на проезд, на лекарства. Ну чтобы уж кормушка у наших власть имущих вообще не переводилась.
осталось еще воздух пакетами продавать. Наивысшая наглость - вот так в открытую в три раза цену задрать
18.07.2018 15:23
оля Куда же смотрят ваши глазки, когда вы творог в магазине выбираете?)))))))))
[strong]18.07.2018 14:59
- гость -
что тебе неймется, юродивенький?
Привет фейкометище.
Привет