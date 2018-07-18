Фото: федерациях шахмат Алтайского края
В Белокурихе провели международный шахматный турнир "Матч Дружбы". За досками встретились сборные команды России и Китая. Почетным гостем турнира стала четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань. Она сыграла с международным гроссмейстером, членом сборной команды России Никитой Витюговым из Санкт-Петербурга.
Как пояснили в краевой федерации шахмат, матчи проходили по схевенингенской системе. Это значит, что каждый участник провел за два дня восемь партий — против каждого шахматиста из команды соперников. Юношеская сборная России выиграла все восемь туров у китайских сверстников с общим счетом 45,5:18,5. Старший тренер Михаил Кобалия собрал в Белокурихе действительно сильнейший состав.
"Мы уверены, что совсем скоро услышим имена Стефана Погосяна, Володара Мурзина, Григория Пономарева, Алексея Грачева и остальных участников на более высоком уровне. Они показали себя в матче с неуступчивым Китаем настоящими профессионалами", — отметили в федерации.
В сборной России выступит 14-летняя шахматистка из Барнаула Виктория Лоскутова. Она является абсолютной чемпионкой Сибири среди девушек (2017 год), обладательницей Кубка России среди девушек (2017), бронзовым призером чемпионата Сибири среди женщин (2018). По данным федерации, ее итоговый результат матчевого противостояния с китайскими шахматистами — 5:3 (четыре победы, два ничейных результата и два поражения).
Никита Витюгов был сильнее Хоу Ифань и в рапиде (2,5:1,5), и в блице (6,5:3,5). После шахматисты провели сеансы одновременной игры. Хоу Ифань выступала против юношеской сборной России, Никита Витюгов — против юношеской сборной Китая. А старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия играл против любителей шахмат Алтайского края.
Исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский отметил, что одна из целей проведения матча — привлечь внимание туристов из Китая к Алтаю. Генеральный директор благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко "Ладога" Мария Морозова уточнила, что в России матчи проходят именно в малых городах с огромным туристическим потенциалом. Так было и с Петропавловском-Камчатским в 2016 году, так случилось и с Белокурихой.
"Матч Дружбы" в Белокурихе стал пятым по счету поединком между двумя странами. Ранее подобные матчи проводили в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске-Камчатском.
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