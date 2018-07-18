Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух пассажирских автобусов произошло в центре Барнаула днем в среду, 18 июля, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
Авария случилась на проспекте Красноармейском рядом с ТЦ "Первомайский". В результате ДТП образовалась внушительная пробка.
Впрочем, вскоре участники аварии разъехались, и движение стало свободнее.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Вот и результат неправильной новой разметки на пр. Красноармейском!
Вместо 3- х полос для движения транспорта, в месте трамвайной остановки происходит сужение левой полосы на 25% в итоге левая полоса пригодна для проезда только мотоцикла.
Помотал один рогами, Уперся другой ногами... Как рогами ни крути, А вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, А внизу река течет. В этой речке утром рано Утонули два барана.
результат обгонялок двух баранов