"iDent": Нам было важно, чтобы наше название отражало саму суть того, что мы предлагаем и чем являемся. Из нашего названия следует, что, обращаясь к нам, пациент получает современную помощь по самым высоким мировым стандартам.

Сколько людей вынуждены носить зубные протезы или проходить длительный болезненный путь для восстановления зубного ряда только из-за того, что не встретили стоматолога, владеющего современными методиками, либо врач, с которым они имели дело, знает не обо всех возможностях имплантации, да еще поддается убеждению, что помочь в таких случаях невозможно или очень сложно.

О том, что имплантация зубов — операция, пусть и сложная, но не страшная, как правило, безболезненная, не требующая от пациентов волнений и долгой реабилитации, возвращающая людей даже, казалось бы, в безнадежных случаях к полноценной радостной жизни, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

Доктор Тодер одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.

— Расскажите, каковы возможности современной имплантации зубов.

— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось. Если вы хотите решить свою стоматологическую проблему, нужно искать специалиста, который вам поможет. До недавнего времени одними из самых сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но и эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать.

Например, выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы способны помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Благодаря такой имплантации все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются безнадежными.

— Некоторые местные специалисты сомневаются в том, что этот способ надежен.

— Есть местные специалисты, которые сомневаются, насколько этот способ надежен, а есть успешный 30-летний опыт врачей с мировым именем, которые даже при недостатке костной ткани выполняют немедленную нагрузку. Возьмите хотя бы авторитетного португальского имплантолога Пауло Мало, родоначальника технологии all-on-4 ("все на четырех" — когда конструкция устанавливается на четырех имплантатах). Да и местные специалисты разные. Есть ретрограды, которые сомневаются в том, что во всем цивилизованном мире успешно практикуется уже три десятилетия, а есть те (и я рад, что их сегодня уже большинство), кто так же, как и мы, работает по протоколу немедленной нагрузки.

Семь лет назад, когда мы вернулись из Израиля и начали внедрять это направление имплантации, многие восприняли его скептически. Но прошло время, и сегодня все больше врачей меняет свои взгляды и большинство уже выполняет одноэтапную имплантацию. Пусть и делают пока оговорку на состояние кости, но я уверен, что по мере того, как коллеги будут накапливать в этом направлении опыт, таких оговорок будет все меньше и их критерии возможного будут расширяться.

Но еще хочу отметить, что развивается не только наука, врачи, развиваются и пациенты — все больше людей вникает в суть того, что им предлагается, ищут информацию об имплантации. Благо, в интернете достаточно научных статей, доступных любому вдумчивому читателю, будущему пациенту. Любой может спокойно прочитать, каковы результаты костнопластических операций, и составить свое мнение, основываясь не на рекламных материалах клиник, а на основе научных публикаций.

Опять же, мы предлагаем пациентам не просто услугу, а определенный результат. Прописываем гарантии в договоре. Если сделать то, о чем мы говорим, невозможно, зачем нам делать такие операции? Ведь, согласно договору, если пациент не получает того, что мы ему обещали, клиника за свой счет переделывает работу. Зачем нам ввязываться в заведомо обреченные ситуации? Чтобы нести потери?

О том, что наша работа необходима и востребована, говорит и тот факт, что к нам едут пациенты практически со всей России, со всех континентов мира.

Почему iDent? "i" в названии говорит об имплантации (implantation), инновациях (innovation), протоколе немедленной нагрузки (immediate loading). Почему международный? Во-первых, основатели клиники имеют международный опыт: 20 лет работали за границей, в Израиле. За это время мы объехали полмира для освоения передового мирового опыта, обучения атравматичным методам у признанных специалистов международного уровня — Хайнриха Бенедикта, Офера Фромовича, Жерара Скортеччи в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США. Во-вторых, к нам приезжают пациенты из Европы, США, Азии, с Востока, у нас есть пациенты со всех континентов мира! Кроме того, международность нашего центра проявляется и в том, что у нас есть научные разработки, которые имеют не только российский, но и международный сертификат.

Международный центр имплантологии iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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