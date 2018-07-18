Фото: dnt-chukotka.ru
Администрация города Бийска объявила аукцион на ремонтно-реставрационные работы для краеведческого музея им. В. В. Бианки по ул. Ленина, 134. Здание является объектом культурного наследия "Особняк" 1914 года и входит в состав ансамбля "Усадьба Асанова". Поскольку объект находится в муниципальной собственности, то денег на его ремонт постоянно не хватало. При этом работники музея неоднократно говорили, что он необходим.
Как следует из информации на сайте госзакупок, проект предусматривает демонтаж обрешетки и покрытия кровли, наружной отделки, оконных и наружных дверных блоков, отделки крылец, кроме того, устройство кровельного покрытия, ограждения кровли, водосточной сливной системы.
Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2018 года. В описании говорится, что здание кирпичное двухэтажное с цокольным этажом.
Подрядчик должен будет сменить мауэрлат – элемент кровельной системы здания, представляющий собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Также будет произведен ремонт стропильной системы, рабочие оштукатурят стены, установят новые дверные и оконные блоки, отреставрируют и установят детали фасада, балконы, обеспечат отделку наружных крылец.
Обязательным требованием является сохранение архитектурного облика здания. Всего на эти работы будет направлено более 15 миллионов рублей.
Ранее начальник управления госохраны объектов культурного наследия Александр Урбах сообщал, что реставрацию планируют провести за счет средств краевой адресной инвестиционной программы. Участие в этой программе возможно при условии, что муниципальный бюджет добавит не менее 50% от сметной стоимости объекта. Также администрация Бийска должна предоставить пакет документов по объекту в краевое управление по культуре и архивному делу.
Комментарии